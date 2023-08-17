В минобороны России пожаловались на «атаку» украинского морского дрона в Черном море

17 августа, 23:58
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Россияне утверждают, что «отразили» атаку украинского морского беспилотника в Черном море (иллюстративное фото) (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Россияне утверждают, что «отразили» атаку украинского морского беспилотника в Черном море (иллюстративное фото) (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Министерство обороны страны-агрессора России вечером в четверг, 17 августа, пожаловалось на «попытку атаки» украинского беспилотного катера в Черном море.

Заявление российского минобороны распространили кремлевские пропагандисты РИА Новости.

По версии россиян, Украина «пыталась атаковать морским безэкипажным катером» корабли Черноморского флота страны-агрессора в 237 км к юго-западу от оккупированного Севастополя. Пропагандисты в очередной раз доложили о том, что атаку «отразили», а катер, как они утверждают, «уничтожили» корабли Пытливый и Василий Быков.

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15 августа спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что Силы обороны с начала полномасштабного вторжения России вывели из строя уже пять больших десантных кораблей Черноморского флота РФ.

В ночь на 5 августа надводный дрон атаковал вблизи незаконно построенного оккупантами Крымского моста российский танкер Сиг, который транспортировал топливо для войск РФ. На обнародованных позже спутниковых снимках Planet Labs поврежденный корабль был виден пришвартованным у пирса военно-морской базы Новороссийска.

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Утром 4 августа ударный беспилотник нанес серьезные повреждения большому десантному кораблю страны-агрессора Оленегорский горняк возле порта Новороссийск в Краснодарском крае. Дрон был направлен точно в машинное отделение, разлива топлива не произошло, но судно потеряло ход из-за повреждения и затопления силовой установки. Глава СБУ Василий Малюк подтвердил, что для обеих операций использовали дроны Морской малыш (Sea Baby).

https://twitter.com/tweetsNV/status/1691706599000142168
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Севастополь Черное море Министерство обороны РФ Черноморский флот РФ ЧФ РФ Война России против Украины морской дрон-камикадзе

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