Украина вернула тела еще 80 погибших военных 5 мая, 11:56 Церемония похорон погибших в войне украинских бойцов, 10 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украина вернула тела еще 80 погибших в развязанной Россией полномасштабной войне защитников в пятницу, 5 мая.

Об этом сообщает Минреинтеграции.



Тела погибших защитников передали с временно оккупированных территорий в соответствии с нормами Женевской конвенции. В процессе были задействованы Офис Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции и силовые структуры.

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«Тела наших защитников передадут их семьям для достойного захоронения», — добавили в ведомстве.



14 апреля Украина вернула тела 82 погибших украинских бойцов. В июне 2022 года стало известно, что Украина и РФ впервые провели обмен телами погибших военных по формуле «160 на 160». С этого времени этот процесс не останавливается.