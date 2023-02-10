Украина вернула тела 61 погибшего защитника

10 февраля, 12:28
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10 февраля Украина вернула тела 61 павшего защитника (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

10 февраля Украина вернула тела 61 павшего защитника (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украина вернула тела 61 погибшего защитника, сообщило Минреинтеграции в Telegram в пятницу, 10 февраля.

«Сегодня при содействии Минреинтеграции и Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с силовыми структурами удалось вернуть родным тела 61 защитника Украины», — говорится в сообщении.

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Передача тел состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции и соблюдением международного гуманитарного права.

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Всего с начала работы Офиса Уполномоченного удалось вернуть родным тела 888 защитников, отдавших свои жизни за будущее Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=ofOh3-yoyeY&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украина Война России против Украины

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