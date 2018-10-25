Украэрорух открыл воздушное пространство над складами с боеприпасами под Ичней

В ночь на 25 октября Украэрорух открыл воздушное пространство в радиусе 30 км от эпицентра возгорания на складах шестого арсенала Минобороны под Ичней Черниговской области.
По данным ведомства, на операционный авиатрафик ситуация на складах с боеприпасами никак не повлияла и никаких задержек для воздушных судов не повлекла.
"Мероприятия по безопасности будут продолжаться до полного разминирования участков, прилегающих к территории арсенала, где работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оперативная группа ГСЧС", - добавили в Украэрорухе.
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Напомним, взрывы на шестом арсенале Минобороны вблизи Ични Черниговской области начались в ночь на 9 октября. Из опасной зоны были эвакуированы около 10 000 человек. По данным Службы безопасности Украины и военной прокуратуры, основной версией взрывов под Ичней является диверсия.
24 октября спасатели полностью ликвидировали пожар.
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