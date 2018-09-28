Украденную из Киево-Печерской Лавры старинную икону пытались продать иностранным туристам

Украденную из Киево-Печерской Лавры старинную икону Георгия Победоносца пытались продать иностранным туристам.
Как сообщили в пресс-службе Лавры, святыню похитили их храма в честь иконы Божией Матери Всех скорбящих радость.
Злоумышленники пытались продать икону на территории обители.
Отмечается, что икона нуждается в реставрации из-за небрежного отношения.
Ранее в полиции заявили о похищении из Лавры старинной иконы.
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