28 сентября 2018, пятница

Украденную из Киево-Печерской Лавры старинную икону пытались продать иностранным туристам

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Икону похитили из одного из храмов

Икону похитили из одного из храмов

Украденную из Киево-Печерской Лавры старинную икону Георгия Победоносца пытались продать иностранным туристам.

Как сообщили в пресс-службе Лавры, святыню похитили их храма в честь иконы Божией Матери Всех скорбящих радость.

Злоумышленники пытались продать икону на территории обители.

Отмечается, что икона нуждается в реставрации из-за небрежного отношения.

Ранее в полиции заявили о похищении из Лавры старинной иконы.

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