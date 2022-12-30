Совсем сошли с ума. Украденного из Херсона енота оккупанты «зачислили» в университет Мелитополя 30 декабря, 18:08 Енот, которого оккупанты похитили во время бегства из Херсона (Фото:Скриншот видео так называемого Мелитопольского государственного университета / Telegram)

Российские оккупанты «зачислили» похищенного в Херсоне енота к захваченному учебному заведению во временно оккупированном Мелитополе. Теперь они считают его курсантом.

Ставленник российских оккупантов, так называемый ректор учебного заведения, Андрей Чуйков заявил, что животное «подало заявление» на поступление на факультеты Лесное дело и Специализированный факультет информационной безопасности.

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«В МГУ имени Антона Макаренко новый курсант — енот Херсон… от него поступило заявление на принятие в наш университет», — написали оккупанты.

В четверг, 29 декабря, Чуйков подписал приказ о зачислении енота на факультет «информационной безопасности» с постановкой «на все виды обеспечения».

Россияне во время бегства из Херсона похитили енота из местного зоопарка. Одна из российских военкоров назвала это «единственной хорошей новостью». Российские пропагандисты используют невинное животное в информационной войне против Украины, сделав его одним из символов полномасштабного вторжения РФ в нашу страну.

