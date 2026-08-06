Открытие американской суфражистки. 170 лет назад Юнис Фут объяснила суть парникового эффекта, но слава досталась ирландскому ученому

Юнис Ньютон Фут, исследовательница-любительница, которая на основе своих экспериментов первой предсказала парниковый эффект и потепление планеты вследствие повышения уровня углекислого газа, 1856 год (Фото: Alamy via Reuters)

В августе 1856 года на научной конференции в США профессор Джозеф Генри зачитал краткий доклад о тепловом воздействии солнечных лучей на различные газы. Автором научной статьи была дочь фермера Юнис Фут, однако женщину к трибуне не допустили. Её имя не упоминалось на протяжении 150 лет .

Американская исследовательница Юнис Фут сделала свое открытие задолго до появления автомобилей и угольных электростанций. Она описала явление, которое сегодня называют парниковым эффектом. Результаты эксперимента Фут изложила в статье «Обстоятельства, влияющие на тепло солнечных лучей», представленной на десятом ежегодном собрании Американской ассоциации содействия развитию науки.

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Однако ученые-мужчины того времени преуменьшили значимость этого открытия, поскольку его сделала женщина. В середине XIX века американки не имели права голоса и не могли распоряжаться собственным имуществом после замужества, а высшее образование считалось роскошью для избранных.

Два цилиндра и четыре термометра

Юнис Ньютон родилась 17 июля 1819 года в семье фермера в городе Гошен, штат Коннектикут. Ей повезло: семья переехала в штат Нью-Йорк, и отец отдал её в женскую семинарию, которой руководила педагог-новатор Эмма Уиллард.