Копперфилд бы заплакал. Уклонисты пытались пересечь границу в тайнике микроавтобуса — видео 4 августа, 22:54 ГПСУ разоблачила четырех мужчин, которые пытались незаконно пересечь государственную границу в тайнике грузового микроавтобуса (Фото:dpsu.gov.ua)

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что разоблачила в грузовом отсеке микроавтобуса четырех мужчин, которые пытались незаконно пересечь государственную границу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Военнослужащие Черновицкого пограничного отряда вместе с представителями военной контрразведки СБУ получили информацию о возможном незаконном пересечении границы. За 300 метров до государственной границы правоохранители остановили грузовой микроавтобус.

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Водитель во время проверки документов утверждал, что ничего не перевозит. Начав проводить более углубленный обыск транспортного средства, пограничники обнаружили специально оборудованный тайник. В тайнике действительно не было груза, однако прятались четверо мужчин призывного возраста.

Во время проверки оказалось, что водитель пообещал доставить «пассажиров» в Молдову за 4000 долларов США с каждого мужчины. Всех задержанных доставили в пограничное подразделение и составили протоколы об административных правонарушениях.

Действия водителя уже квалифицировали по ст. 332 УК Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Ему грозит от 3 до 5 лет заключения.