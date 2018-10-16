Уйти, чтобы остаться. Генерал Степан Полторак уволился с военной службы и сохранил должность главы Минобороны

13 октября 2018 года генерал Степан Полторак уволился с военной службы и получил от президента Петра Порошенко орден Богдана Хмелницкого первой степени. Полторак сделал это, чтобы сохранить за собой пост главы Минобороны - теперь в качестве гражданского министра.

НВ рассказывает, как это произошло.

Ближе к НАТО

20 мая 2016 года Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил Стратегический оборонный бюллетень. Этот документ определяет основные задачи и направления реформирования оборонной сферы Украины, он был подготовлен в сотрудничестве с советниками государств-членов НАТО.

В СНБО заверили, что принятие документа является важным шагом в направлении усиления оборонного потенциала страны и евроатлантической интеграции Украины. Среди прочего он предусматривает реформирование системы управления Вооруженными силами в соответствии со стандартами НАТО и усиление демократического гражданского контроля в оборонной сфере.

В 2018 году Порошенко зарегистрировал законопроект о закреплении в Конституции курса на членство в ЕС и НАТО / Фото: EPA

28 июня 2016 года министр обороны Степан Полторак объяснил, что, согласно Бюллетеню глава его ведомства и его заместители должны быть гражданскими лицами.

В декабре 2017 года представитель НАТО в стране Александер Винников заявил, что гражданского министра обороны Украина должна назначить в 2018 году.

На фоне возрастания поддержки вступления в НАТО украинцами президент Украины Петр Порошенко в начале сентября 2018 года зарегистрировал в Раде законопроект о закреплении в Конституции необратимости курса страны на членство в ЕС и НАТО. 20 сентября 2018 года народные депутаты его поддержали.

Возможность оставить Полторака министром

Еще в апреле 2018 года Полторак заявлял, что у украинского министра обороны "возможно" должен быть военный опыт.

"Я считаю, что у нас так же (как в странах НАТО - ред.) должен быть гражданский министр обороны. Но он точно не должно быть, например, библиотекарем. Он должен иметь опыт управления, возможно - и военный опыт", - говорил Полторак в интервью BBC Украина.

Глава Минобороны также уверял, что "готов хоть сегодня дать возможность другому человеку работать лучше и больше сделать для Украины".

После того, как в НАТО напомнили о необходимости назначить гражданского министра обороны, Полторак впервые предположил, что может остаться на должности, отказавшись от военной службы.

"Должен быть гражданский министр, но кто он будет ... Может, я выйду на пенсию и стану гражданским министром, или кто-то другой - это точно зависит не от меня", - заявил он в комментарии журналистам после заседания правительства 18 декабря 2017 года.

21 июня 2018 года Рада приняла Закон о национальной безопасности и обороне, который адаптирует украинское законодательство к стандартам НАТО. Этот закон создал для Полторака возможность сохранить должность министра, уволившись с военной службы.

"Были поправки о том, что министр не должен быть военным 5-10 лет, но они все были отклонены. Поэтому сегодняшний министр, генерал армии, 31 декабря может написать заявление уволиться из Вооруженных сил и 1 января будет назначен", - передавала ТСН слова нардепа Тараса Пастуха из фракции Самопомич.

Пастух рассказывает, что Полторак может остаться министром с 1 минуты 40 секунды

Как Порошенко увольнял Полторака

13 октября 2018 года президент Украины принял отставку Полторака с военной службы. Он сразу же заявил, что увольнение Полторака - не наказание и не свидетельство недостатков в работе (некоторые комментаторы все-таки связывали отставку Полторака с военной службы со взрывами на военном арсенале под Ичней, что стало уже пятым подобным происшествием с 2015 года, - ред.).

Порошенко напомнил, что в соответствии с законом О национальной безопасности Украины с 1 января 2019 года министром обороны Украины должно быть гражданское лицо.

"И, исходя из этого, Степан Тимофеевич Полторак подал соответствующий рапорт и я ... этот рапорт принял. ... Но ценя значительный вклад Степана Тимофеевича Полторака в возрождение Вооруженных сил Украины, а до того - возрождение и становление Национальной гвардии Украины, я принял решение, чтобы он продолжил руководство оборонным ведомством уже в статусе гражданского министра", - заявил президент.

Порошенко отметил, что закон, предусматривающий возможность снова назначить Полторака на должность главы Минобороны, согласован с партнерами Украины по НАТО.

Полторак также получил от президента орден Богдана Хмельницкого первой степени.

Порошенко вручает орден Полтораку / Фото: president.gov.ua

НВ