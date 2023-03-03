Украинский беспилотник UJ-22 Airborne: что известно об аппарате, который обсуждают в мире после атак БПЛА в российском тылу — инфографика NV 3 марта, 12:26 Сюжет Эксклюзив NV Еще летом 2021 года украинская компания Укрджет представляла UJ-22 Airborne на международной выставке вооружений (Фото:Укрджет)

Беспилотник UJ-22 Airborne производства украинской компании Укрджет привлек внимание международных военных обозревателей после того, как обломки очень похожего аппарата были обнаружены в Подмосковье — в день массированного налета БПЛА в России 28 февраля.

NV рассказывает самые интересные факты о характеристиках этого украинского беспилотника.

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28 февраля в поселке Губастово (Коломенский район Московской области), примерно в 100 км от Москвы, рядом с объектом Газпрома были обнаружены обломки беспилотного аппарата. Из всех загадочных появлений БПЛА в России это был беспилотник, сумевший добраться наиболее близко к столице РФ.

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Тогда многие обозреватели — в частности профильный портал The War Zone — предположили, что аппарат очень похож на украинский беспилотник UJ-22 Airborne компании Укрджет.

Сравнение беспилотника UJ-22 Airborne и обломков, обнаруженных 28 февраля 2023 года в Подмосковье / Фото: Коллаж The War Zone

Характеризуя этот БПЛА, The War Zone напоминает, что UJ-22 — «это самолетоподобный беспилотник с фиксированным трехопорным шасси, предназначенный для взлета и посадки на обычную взлетно-посадочную полосу». Он имеет максимальную дальность полета 800 километров и может оставаться в воздухе до семи часов, что «сделало бы Московскую область досягаемой с точки запуска вблизи украинско-российской границы»

Аналитики портала отмечают, что фактический радиус беспилотника UJ-22 может отличаться от заявленного в зависимости от полезной нагрузки и других факторов. Бортовая система связи позволяет оператору напрямую управлять таким БПЛА только на расстоянии до 100 километров, а на бОльшие расстояния аппарат может летать в автономном режиме, используя запланированный маршрут полета. В таком случае другой оператор, находящийся ближе к конечному пункту полета, гипотетически мог бы взять управление на себя в момент, когда дрон подойдет достаточно близко.



По фотографиям обломков БПЛА, упавшего в Подмосковье, было не сразу ясно, какое вооружение либо другую полезную нагрузку нес беспилотник, пишет The War Zone. Однако даже без какой-либо полезной нагрузки отправка беспилотника — такого как UJ-22 — в Подмосковье могла бы обеспечить украинским силам ценную информацию о возможностях противовоздушной обороны противника, подчеркивают аналитики портала. Среди таких данных — информация о способности российских военных обнаруживать и отслеживать относительно небольшие цели, а также их стандартные операционные процедуры. «Есть признаки того, что российские силы в какой-то степени аналогичным образом проверяли украинскую систему ПВО, используя аэростаты с радиолокационными отражателями», — напоминает The War Zone.

Какой бы ни была полезная нагрузка UJ-22, и какова бы ни была его вероятная миссия, тот факт, что ему удалось подобраться к Москву на расстояние 60−70 миль [96−112 км], является «важным событием», убеждены аналитики портала.