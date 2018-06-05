Угрозы распространения пожара за пределы зоны отчуждения ЧАЭС нет - ГСЧС

По состоянию на 21:00 вторника, 5 июня, угрозы распространения пожара за пределы Чернобыльской зоны отчуждения нет.

Об этом сообщили на брифинге Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 21:00 площадь пожара отдельными очагами составляет около 6 га. На месте продолжают работать наземные подразделения, привлечение авиации на ночное время прекращено.

В отдельных лесных кварталах зафиксирован повышенный радиационный фон, что затрудняет процесс тушения огня.

В Киеве и Чернобыле радиационный фон находится в пределах нормы. В Киеве он составляет 11-12 мкР/ч (безопасный уровень - до 30 мкР/ч). В городе Чернобыль - 24.1 мкР/ч (безопасный уровень - до 50 мкР/ч). На промышленной площадке Чернобыльской АЭС - 50.7 мкР/ч (безопасный уровень - до 140 мкР/ч).

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В ГСЧС сообщили, что ситуация в Чернобыльской зоне находится под контролем. Согласно прогнозу спасателей, пожар удастся локализовать завтра в первой половине дня.

Ветер на месте пожара юго-восточный 3 м/с, распространения продуктов горения в сторону Киева не наблюдается.

Напомним, что утром 5 июня в зоне отчуждения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га.