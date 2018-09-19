Угроза мусорного коллапса в Киеве. Какие последствия может иметь блокировка мусорного полигона в Подгорцах

Киеву грозит мусорный коллапс, говорится в заявлении Всеукраинской экологической лиги. Ее опубликовали после того, как уже несколько дней подряд неизвестные блокировали мусорный полигон твердых бытовых отходов №5 в селе Подгорцы, что возле Киева. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Неизвестные скрылись. Во Всеукраинской экологической лиге такие действия назвали экологическим терроризмом и просят городскую власть защитить киевлян и местных жителей села от плохой экологической ситуации на полигоне.

Заброшенный полигон без контроля уровня фильтрата, без дегазации и рекультивации - бомба замедленного действия, которая приведет к экологической катастрофе, заявили во Всеукраинской экологической лиге.

В каком состоянии мусорный полигон в Подгорцах

Полигон в Подгорцах должен быть закрыт с 1 октября. Так Киевский городской совет решил еще 2 года назад. Сам полигон будет находиться на содержании Киевспецтранс. Его должны реконструировать, а впоследствии совсем закрыть.

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Однако уже 26 июля этого года КГГА приняла решение продолжить функционирование полигона. Экологи неоднократно утверждали, что полигон несет потенциальную техногенную угрозу. С этим в 2016 году соглашалась столичная власть.

Сегодня полигон в Подгорцах принимает до 40% столичного мусора. Его общая площадь составляет 64 гектара. Там собралось более 10 млн тонн бытовых отходов. За годы эксплуатации высота мусорного слоя поднялась до 90 м. Полигон функционирует уже более 30 лет.

Блокировка полигона

Из-за блокирования на полигоне вынужденно остановлены все действия с накрытия первой карты полигона грунтом, что никак не способствует улучшению экологической обстановки вокруг, заявили в Киевспецтрансе, которое держит на балансе подгорский полигон.

Полигон в Подгорцах должен быть закрыт с 1 октября

Сельский голова Подгорцев Сергей Кравченко рассказал, что несколько дней подряд у полигона днем ​​находились старики, а ночью - молодые со спортивным строением тела, добавил Сергей Кравченко.

"Экологически опасный объект давно исчерпал свои мощности. Блокируют полигон неизвестные лица. Людей сняли с автобуса, провели инструктаж, раздали флаги, и они организованно начали подниматься к полигону номер 5 на гору. Кто организатор, нам неизвестно. Я знаю только то, что местные не присутствовали на этих акциях. Нас туда не приглашали. Это вызывает определенные вопросы относительно намерений протестующих", - сообщил Кравченко.

Закрытие полигона и альтернатива

По словам сельского головы, община села Подгорцы стоит на том, что решение Киевсовета о закрытии с 1 октября полигона твердых бытовых отходов должно быть выполнено.

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Для переработки киевского мусора нужно построить мусороперерабатывающий завод, сказал директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко. Столица ежегодно производит около 1 млн тонн мусора. Хозяйственное вывозят в Подгорцы, а строительный мусор - на полигон в местность Пирогово.

Столица ежегодно производит около 1 млн тонн мусора

По факту блокирования мусорного полигона в открыто уголовное производство. Блокировщикам грозит штраф или лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.

В Киеве повысили тарифы на вывоз мусора. Новые тарифы учитывают затраты предприятия на сбор, вывоз, обезвреживание и захоронение твердых и крупных бытовых отходов. После повышения стоимость вывоза одного кубометра мусора для населения составит 115,09 грн, для бюджетных организаций - 127,42 грн, а для других потребителей - 143,71 грн.