«Там таких очень много». Уход Путина не изменит ситуацию в Украине — Данилов

5 июля, 22:52
Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS)

Уход российского диктатора Владимира Путина из власти не изменит ситуацию в пользу Украины, считает секретарь СНБО Алексей Данилов.

В интервью Апостроф он заявил, что в руководстве России останется много единомышленников нынешнего российского диктатора.

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«Это заблуждение, что если не будет Путина, то будут изменения в пользу нашей страны (возвращение территорий — ред.). Там таких «путиных» очень много. Там таких сотни. 85 человек, которые сейчас руководят РФ, любой может быть «путиным», кроме небольшого количества людей. Это семь человек так сказать «либерального толка», — заявил Данилов.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=wln0enDYQAI

По его словам, даже если Путин уйдет, то Украина не сможет считать, что «все закончилось».

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Владимир Путин СНБО Российская агрессия Виталий Данилов Война России против Украины

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