Уход на дому. Как подать заявление о предоставлении социальной услуги на веб-портале ПФУ — инструкция 11 сентября, 08:20 Веб-портал ПФУ (Фото:pfu.gov.ua)

Заявление о предоставлении социальной услуги ухода на дому теперь можно подать онлайн на веб-портале ПФУ.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Кому предоставляется социальная услуга ухода на дому

Пенсионный фонд Украины реализовал сервис подачи заявлений о предоставлении пострадавшим социальной услуги ухода на дому.

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Отныне пострадавшие на производстве, которым определена потребность:

— в специальном медицинском уходе,

— постоянном постороннем уходе,

— бытовом обслуживании

для получения ежемесячной денежной компенсации за предоставление социальной услуги ухода на дому членом их семьи (другими лицами) могут подать заявление о предоставлении соответствующей социальной услуги через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ.

Как подать заявление о предоставлении социальной услуги ухода на дому

Пошаговая инструкция подачи заявления через веб-портал Фонда:

1. Заходим на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и авторизуемся с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

2. В личном кабинете на панели слева в разделе «Коммуникации с ПФУ» выбираем опцию «Заявление о предоставлении социальной услуги».

3. Ознакамливаемся с информацией во всплывающем окне и нажимаем кнопку «Продолжить».

4. В следующем окне выбираем опцию «Заявление о предоставлении социальной услуги ухода на дому членом семьи или другим лицом».

5. Заполняем все обязательные поля онлайн-формы заявления, обозначенные звездочкой:

— выбираем главное управление Пенсионного фонда Украины (ОПФУ), указываем лицо, которое нуждается и обратилось за получением социальной услуги;

— нажав на кнопку «Тип услуги», выбираем вид / виды ухода из выпадающего списка и отмечаем документ, подтверждающий право на получение социальной услуги;

— указываем общую информацию о потерпевшем (в т.ч. его паспортные и адресные данные), выбираем способ выплаты.

Добавляем информацию о члене семьи или другом лице, которое будет осуществлять уход, нажав кнопку «Добавить».

Во всплывающем окне заполняем обязательные поля и нажимаем «Сохранить».

6. Перед окончательным формированием заявления и отправкой его в Пенсионный фонд Украины, с помощью опции «Добавить файл», добавляем сканированные копии документов, подтверждающих право на получение выбранных видов ухода (заключение врачебно-консультативной комиссии и/или медицинское заключение о способности к самообслуживанию и потребности в посторонней помощи, и/или выписка из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии (справка к такому акту осмотра), и/или индивидуальная программа реабилитации лица с инвалидностью (в случае ее составления)), ставим отметки, что ознакомлены с условиями предоставления услуги и даем согласие на обработку данных.

7. Проверяем данные сформированного заявления и нажимаем кнопку «Подписать та отправить в ПФУ».

8. Результат обработки поданного заявления можно просмотреть в личном кабинете в разделе «Мои обращения».