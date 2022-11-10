Когда россияне покинут Херсон — отвечает Бутусов 10 ноября, 19:08 Памятник первым херсонским корабелам на набережной города (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Радио НВ спрогнозировал, когда российские военные покинут Херсон.

«Отход так стремителен, что это буквально два-три дня, возможно, даже два дня, и противник покинет Херсон. Они убегают достаточно быстро и пытаются остановить минированием, очень плотным, украинское наступление», — сказал Бутусов.

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9 ноября Москва официально объявила об отступлении из Херсона. Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу отдал приказ российским оккупантам отступить с правобережья Херсонской области.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал в эфире Радио НВ, что «россияне очень активно минируют все, что можно заминировать».

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк тоже заявил, что оккупанты минируют в Херсоне все, что могут, и хотят сделать его «городом смерти».



По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного ВСУ не оставили врагу другого выхода, чем прибегнуть к бегству, разрушив его логистические пути и нарушив систему управления.

ВСУ уже деоккупировали ряд населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях, в частности, Снегиревку, Брускинское, Борозенское и Киселевку в 15 километрах от Херсона.



Также в Херсонской области подняли флаг Украины в Станиславе, примерно в 45 км от Херсона, на административной границе Николаевской и Херсонской областей, также были освобождены от оккупантов Евгеньевка и Бобровый Кут, в Николаевской области - Павловка, а в Херсонской области - Чкалово.

Вечером 10 ноября нардеп, секретарь Комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил, что Николаевская область полностью освобождена от оккупантов.