Последствия российской атаки на Днепр, 15 апреля 2026 года (Фото: Борис Филатов / Telegram)

В Днепре в результате российской атаки ночью в среду, 15 апреля, повреждены два учреждения высшего образования — Украинский государственный университет науки и технологий и Днепровская политехника, сообщил мэр города Борис Филатов.

Повреждены учебные корпуса и студенческие общежития. Также взрывной волной задело около трех десятков жилых домов.

Фото: Борис Филатов / Telegram

По данным городских властей, в Днепре после ночной атаки РФ выбито около 1000 окон.

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Фото: Борис Филатов / Telegram

Фото: Борис Филатов / Telegram

«Никакой военной цели. Сугубо дома днепрян и объекты, относящиеся к культурному наследию и являющиеся научной базой города», — написал Филатов в Telegram.

Фото: Борис Филатов / Telegram

Фото: Борис Филатов / Telegram

Фото: Борис Филатов / Telegram

Фото: Борис Филатов / Telegram

Ранее сообщалось, что ночью РФ ударила по центру Днепра, три человека пострадали. По данным ОВА, было повреждено новостройку и админздание.

Воздушные силы ВСУ сообщали, что Россия осуществила удар по Украине ночью тремя баллистическими ракетами и 324 дронами, ПВО обезвредила 309 БпЛА.