В Днепре в результате атаки РФ ночью повреждены корпуса и общежития двух университетов — фото

15 апреля, 12:30
Последствия российской атаки на Днепр, 15 апреля 2026 года (Фото: Борис Филатов / Telegram)

Последствия российской атаки на Днепр, 15 апреля 2026 года (Фото: Борис Филатов / Telegram)

В Днепре в результате российской атаки ночью в среду, 15 апреля, повреждены два учреждения высшего образования — Украинский государственный университет науки и технологий и Днепровская политехника, сообщил мэр города Борис Филатов.

Повреждены учебные корпуса и студенческие общежития. Также взрывной волной задело около трех десятков жилых домов.

Борис Филатов / Telegram
Фото: Борис Филатов / Telegram

По данным городских властей, в Днепре после ночной атаки РФ выбито около 1000 окон.

Реклама

Борис Филатов / Telegram
Фото: Борис Филатов / Telegram
Борис Филатов / Telegram
Фото: Борис Филатов / Telegram

«Никакой военной цели. Сугубо дома днепрян и объекты, относящиеся к культурному наследию и являющиеся научной базой города», — написал Филатов в Telegram.

Борис Филатов / Telegram
Фото: Борис Филатов / Telegram
Борис Филатов / Telegram
Фото: Борис Филатов / Telegram
Борис Филатов / Telegram
Фото: Борис Филатов / Telegram
Борис Филатов / Telegram
Фото: Борис Филатов / Telegram

Ранее сообщалось, что ночью РФ ударила по центру Днепра, три человека пострадали. По данным ОВА, было повреждено новостройку и админздание.

Воздушные силы ВСУ сообщали, что Россия осуществила удар по Украине ночью тремя баллистическими ракетами и 324 дронами, ПВО обезвредила 309 БпЛА.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Город Днепр Борис Филатов Война России против Украины

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies