Совместное развертывание войск РФ и Беларуси: в Генштабе назвали главные угрозы 3 ноября, 12:12 Алексей Громов (Фото:АрмияInform)

В Генштабе рассказали о потенциальной угрозе для Украины, которую может нести совместное развертывание войск РФ и Беларуси.

Как сообщил в ходе брифинга начальник Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов, совместное развертывание сил РФ и Беларуси направлено на отвлечение внимания и оттягивание ВСУ с востока и юга.

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В то же время, по его словам, в будущем существует угроза формирования группировки для непосредственной агрессии против Украины.

Громов отметил, что сейчас происходит переброска в основном подразделений 1-й танковой армии РФ, в первую очередь — 2-й мотострелковой дивизии, с российской территории вместе с техникой и недавно мобилизованными, которые размещаются на основных военных полигонах Беларуси.

10 октября белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились о развертывании региональной группировки войск. Лукашенко заявил, что основу группировки будут составлять dооруженные силы Беларуси. В то же время он поручил принять и разместить «не одну тысячу» российских военных на территории республики.

На 2023-й год Россия и Беларусь запланировали проведение совместных военных учений Щит Союза.