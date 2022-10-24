Угрозы Путина применить ядерное оружие в Украине реальны — командующий Сухопутными войсками

24 октября, 15:44
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Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский (Фото:mil.gov.ua)

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский (Фото:mil.gov.ua)

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский считает, что угрозы кремлевского диктатора Владимира Путина по поводу применения ядерного оружия должны восприниматься серьезно.

«Это нас беспокоит и должно беспокоить. Я верю, что такая угроза действительно существует, и мы должны ее учитывать», — сказал Сырский в интервью ABC News.

Эти угрозы актуальны на фоне того, как министр обороны РФ Сергей Шойгу позвонил своим коллегам во Франции, Турции, Великобритании и США, заявив, что Украина готовится применить «грязную бомбу».

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Заявление Шойгу вызвало опасения, что Россия может подготовить почву для применения ядерного оружия и обвинить в этом Украину.

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Ядерные угрозы РФ звучат все громче по мере того, как положение ее войск в Украине становится все более безнадежным.

Сырский подтвердил успехи ВСУ, но предостерег от шапкозакидательских настроений.

«Конечно, я думаю, что мы побеждаем. Потому что, прежде всего, мы выигрываем психологическую битву. Мы имеем успех на поле боя, но война тяжелая. Войн такого масштаба в Европе или где-либо еще в мире не было со времен Второй мировой войны. И мы понимаем, что эта война идет за выживание нашего народа и нашего государства, и поэтому у нас нет других вариант, кроме как победить», — отметил он.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что ядерная угроза для Украины реальна всегда, поскольку «у нас сосед немножко больной и с ядерным оружием»

https://www.youtube.com/watch?v=4L_7xgxlWoM
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Владимир Путин Ядерное оружие Украина Александр Сырский Война России против Украины

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