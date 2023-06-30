Угрозы наступления со стороны Беларуси на данном этапе нет — Наев 30 июня, 18:26 Сергей Наев (Фото:НОВИНИ КОС ЗСУ/Telegram)

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев в пятницу, 30 июня, сообщил, что угрозы наступления с севера для Украины на данном этапе нет.

«Именно в настоящее время в полосе ответственности Северной группировки войск непосредственной угрозы наступательных действий наземных сил для Украины со стороны Беларуси и России нет», — говорится в Telegram Командования Объединенных Сил ВСУ.

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Генерал добавил, что в случае роста уровня угроз будут увеличены силы и средства на севере страны, а также будут предприняты другие практические меры по повышению оборонных способностей ВСУ на севере страны.

Наев добавил, что разведка Украины не прекращает свою работу по получению информации. Также, по его словам, ВСУ ежедневно находятся в постоянном рабочем контакте с нашими иностранными партнерами по обмену информацией.

Ранее в этот день президент Владимир Зеленский на Ставке приказал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему ОК Севера Сергею Наеву усилить границу с Беларусью.

После однодневного бунта боевиков ЧВК Вагнер российский диктатор Владимир Путин дал вагнеровцам три варианта действий, один из которых — ссылка в Беларусь. 27 июня белорусский диктатор Александр Лукашенко подтвердил, что главарь боевиков Евгений Пригожин уже на территории его страны. На фоне разговоров о новом возможном наступлении боевиков на Киев в ВСУ заявили, что сейчас угрозы нет и это стало бы «самоубийством».