Угрозы наступления со стороны Беларуси на данном этапе нет — Наев

30 июня, 18:26
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Сергей Наев (Фото:НОВИНИ КОС ЗСУ/Telegram)

Сергей Наев (Фото:НОВИНИ КОС ЗСУ/Telegram)

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев в пятницу, 30 июня, сообщил, что угрозы наступления с севера для Украины на данном этапе нет.

«Именно в настоящее время в полосе ответственности Северной группировки войск непосредственной угрозы наступательных действий наземных сил для Украины со стороны Беларуси и России нет», — говорится в Telegram Командования Объединенных Сил ВСУ.

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Генерал добавил, что в случае роста уровня угроз будут увеличены силы и средства на севере страны, а также будут предприняты другие практические меры по повышению оборонных способностей ВСУ на севере страны.

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Наев добавил, что разведка Украины не прекращает свою работу по получению информации. Также, по его словам, ВСУ ежедневно находятся в постоянном рабочем контакте с нашими иностранными партнерами по обмену информацией.

Ранее в этот день президент Владимир Зеленский на Ставке приказал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему ОК Севера Сергею Наеву усилить границу с Беларусью.

После однодневного бунта боевиков ЧВК Вагнер российский диктатор Владимир Путин дал вагнеровцам три варианта действий, один из которых — ссылка в Беларусь. 27 июня белорусский диктатор Александр Лукашенко подтвердил, что главарь боевиков Евгений Пригожин уже на территории его страны. На фоне разговоров о новом возможном наступлении боевиков на Киев в ВСУ заявили, что сейчас угрозы нет и это стало бы «самоубийством».

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Беларусь Наступление Сергей Наев

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