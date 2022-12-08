Угрозы наступления на Купянском направлении нет, но продолжаются бои — ОВА 8 декабря, 20:12 Уничтоженная российская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Харьковской области после масштабного контрнаступления ВСУ осенью изменилась линия фронта, самое тяжелое Купянское направление, однако угрозы наступления со стороны захватчиков пока нет.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

Он уточнил, что на Купянском направлении под оккупацией до сих пор находятся 29 населенных пунктов.

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«У нас линия фронта сместилась, и основное горячее направление сейчас Купянское. Там, напомню, под оккупацией находятся 29 населенных пунктов. На Купянском направлении ведутся активные боевые действия. Наши вооруженные силы позиции держат. Никаких угроз по поводу возможного наступления мы не видим», — сказал Синегубов.

Однако в этом районе от постоянных вражеских обстрелов страдает местное население.

«Город Купянск подвергается обстрелам из реактивных систем залпового огня и ракетным системам класса С-300. Эти обстрелы постоянны. Также населенные пункты Чугуевского района, в частности город Волчанск, на севере — населенные пункты Харьковского района, опять же это связано с тем, что линия фронта на севере теперь идет практически по границе», — отметил Синегубов.

7 декабря представитель восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил, что российские оккупанты готовят контрнаступление и хотят атаковать на Купянском направлении.