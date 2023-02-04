В Воздушных силах рассказали, есть ли угроза ракетных ударов с территории Беларуси 4 февраля, 13:34 На территории Беларуси практически на постоянной основе базируются российские истребители МиГ-31 (Фото:Википедия)

В Воздушных силах отметили, что угроза российских ракетных ударов с территории Беларуси сохраняется — как это было с самого начала полномасштабного вторжения РФ.

Как заявил в эфире телемарафона пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат, на территории Беларуси практически на постоянной основе базируются российские истребители МиГ-31, которые являются носителями гиперзвуковых ракет Кинжал.

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«Сейчас они ежедневно взлетают в небо — это причина недавних масштабных воздушных тревог в Украине. Мы всегда готовимся к новым российским атакам с воздуха. После каждого масштабного обстрела выполняются определенные меры для того, чтобы наши силы и средства противовоздушной обороны еще лучше сработали в будущем», — отметил он.

Игнат добавил, что нужно быть всегда готовыми к возможным атакам, «потому что стратегическая авиация — это самый мобильный вид, который можно применять».