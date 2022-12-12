В Воздушных силах рассказали об угрозе нового ракетного удара со стороны РФ 12 декабря, 13:01 Воздушные силы всегда готовы к ракетным ударам РФ (Фото:Полиция Киевской области)

РФ не оставляет своих захватнических планов, поэтому всегда нужно быть готовыми к следующему массированному ракетному удару.



Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Готовиться нужно всегда, потому что противник планы не оставил. Да, мы видим, что рассредоточена российская авиация стратегическая и дальняя — это Ту-95, Ту-160, Ту-22М3. Угрозы еще есть. Все равно им нужны определенные паузы, чтобы накапливать и планировать удары. Будем готовиться и встречать эти удары, как Воздушные силы делают постоянно», — сказал он.

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Ранее сообщалось, что убытки Укрэнерго превысили 70 млрд грн из-за российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

Глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщил, что наиболее сложной после российских атак остается ситуация с работой теплоэлектростанций.