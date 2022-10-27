Генштаб оценил риск повторного наступления российских оккупантов на Киев

27 октября, 13:28
Поделиться:
Угрозы нападения на Киев пока нет, поскольку Кремль заинтересован в других целях, отметили в Генштабе (Фото:Минобороны)

Угрозы нападения на Киев пока нет, поскольку Кремль заинтересован в других целях, отметили в Генштабе (Фото:Минобороны)

По данным Генштаба, Россия может прибегнуть к новому наступлению на Киев. Однако пока угрозы для украинской столицы нет.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

«Предполагаем, что противник может прибегнуть к проведению операций, прежде всего, с территории Беларуси. Это может быть направление из ЧАЭС, а также направление из Черниговской области. Ситуация отслеживается, определенные меры уже приняты по усилению наших группировок», — сказал он.

Видео дня

Читайте также:
ВСУ vs армии России и Беларуси. Наступление на Киев — едва ли не единственный способ для Путина выиграть войну — интервью с Рахманиным

При этом в Генштабе не видят угрозы того, что РФ будет непосредственно атаковать Киев. Прежде всего Кремль интересует нарушение энергетической инфраструктуры Украины, а также нарушение логистических цепочек предоставления международной помощи.

Ранее в Генштабе заявили, что на фоне угрозы повторного наступления с территори Беларуси Украина уже нарастила свою группировку на северном направлении.

https://www.youtube.com/watch?v=VWAqMaf8-fU
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Киев Генштаб Черниговская область Чернобыль Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X