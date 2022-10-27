Генштаб оценил риск повторного наступления российских оккупантов на Киев 27 октября, 13:28 Угрозы нападения на Киев пока нет, поскольку Кремль заинтересован в других целях, отметили в Генштабе (Фото:Минобороны)

По данным Генштаба, Россия может прибегнуть к новому наступлению на Киев. Однако пока угрозы для украинской столицы нет.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

«Предполагаем, что противник может прибегнуть к проведению операций, прежде всего, с территории Беларуси. Это может быть направление из ЧАЭС, а также направление из Черниговской области. Ситуация отслеживается, определенные меры уже приняты по усилению наших группировок», — сказал он.

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При этом в Генштабе не видят угрозы того, что РФ будет непосредственно атаковать Киев. Прежде всего Кремль интересует нарушение энергетической инфраструктуры Украины, а также нарушение логистических цепочек предоставления международной помощи.

Ранее в Генштабе заявили, что на фоне угрозы повторного наступления с территори Беларуси Украина уже нарастила свою группировку на северном направлении.