В ОК Юг предупредили об опасности запуска иранских дронов с Азовского моря 12 декабря, 14:14 Сохраняется угроза ударов иранскими дронами с Азовского моря (Фото:t.me/andrii_nebytov)

Для Украины сохраняется угроза запуска иранских дронов с акватории Черного моря.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

«Угроза остается, поскольку погодные условия не критичны. Они (дроны — ред.) не боятся конкретно температуры, более критичны для них перепады температуры, а также порывистый ветер. Надеемся, что шторм им повредит», — сказала она.

Видео дня

Ранее в Воздушных силах рассказали, из какого оружия чаще всего сбивают иранские дроны.

Инфографика: НВ