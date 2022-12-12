В ОК Юг предупредили об опасности запуска иранских дронов с Азовского моря

12 декабря, 14:14
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Сохраняется угроза ударов иранскими дронами с Азовского моря (Фото:t.me/andrii_nebytov)

Сохраняется угроза ударов иранскими дронами с Азовского моря (Фото:t.me/andrii_nebytov)

Для Украины сохраняется угроза запуска иранских дронов с акватории Черного моря.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

«Угроза остается, поскольку погодные условия не критичны. Они (дроны — ред.) не боятся конкретно температуры, более критичны для них перепады температуры, а также порывистый ветер. Надеемся, что шторм им повредит», — сказала она.

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Ранее в Воздушных силах рассказали, из какого оружия чаще всего сбивают иранские дроны.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Азовское море Беспилотники Дроны Война России против Украины Иранские беспилотники

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