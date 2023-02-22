В Херсонской области вводят дополнительные ограничения для гражданских на фоне угрозы ударов РФ в годовщину вторжения 22 февраля, 16:02 Правоохранители будут усиленно патрулировать регион (Фото:НПУ)

С 23 по 25 февраля в Херсонской области вводят дополнительные ограничения для гражданских на фоне угрозы ударов войск РФ в годовщину вторжения в Украину.

Как сообщили в Херсонской областной военной администрации в Telegram, введены такие меры безопасности:

учреждения коммунальной формы собственности, за исключением объектов критической инфраструктуры, переходят на дистанционную форму работы;

будет ограничена выдача гуманитарной помощи, денежных выплат в отделениях Укрпошты

правоохранители будут усиленно патрулировать места возможного скопления людей;

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В ОВА уточнили, что пункты несокрушимости будут работать круглосуточно.

Распоряжение уже подписал глава военной администрации Александр Прокудин.

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В Воздушных силах ВСУ сообщили, что Россия может осуществить несколько волн атак на Украину 23 и 24 февраля. В эти дни жителей страны призвали быть особенно внимательными к объявлению воздушных тревог и переходить в укрытие.

К годовщине полномасштабного вторжения Россия сокращает промежутки между массированными атаками. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, оккупанты используют для ударов «все, что под рукой».

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Россия готовится к массированной атаке 23−24 февраля.