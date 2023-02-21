Минобразования призвало перевести все школы на дистанционку из-за угрозы ударов РФ в годовщину полномасштабного вторжения 21 февраля, 14:51 С 22 по 24 февраля школьникам предлагают учиться дистанционно (Фото:Ivan Aleksic/Unsplash)

Минобразования порекомендовало отправить школьников на дистанционку с 22 по 24 февраля из-за угрозы ударов РФ по Украине в годовщину полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет в своем Telegram.

По его словам, он обратился к начальникам областных и Киевской городской военных администраций, руководителям учебных заведений с рекомендацией с 22 по 24 февраля 2023 года организовать образовательный процесс учебных заведениях в дистанционном формате.

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Эти меры носят превентивный характер.

Власти Киевской области уже приняли такое решение.

Оно касается всех образовательных учреждений любых форм собственности. Учреждениям дошкольного образования рекомендовано работать в режиме дежурных групп.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что Россия может осуществить несколько волн атак на Украину 23 и 24 февраля.

К годовщине полномасштабного вторжения Россия сокращает промежутки между массированными атаками. По его словам, оккупанты используют для ударов «все, что под рукой».

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Россия готовится к массированной атаке 23−24 февраля.