Миссия МАГАТЭ до сих пор не получила доступ к крышам реакторных зданий на Запорожской АЭС 20 июля, 20:58 ЗАЭС (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)

Миссия МАГАТЭ на прошлой неделе провела дополнительные инспекции и обходы Запорожской АЭС, но все еще не получила доступ к крышам реакторных зданий.

Об этом сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Мариано Гросси, сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

17 июля эксперты МАГАТЭ посетили реакторное здание второго энергоблока ЗАЭС, а на следующий день — четвертого.

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Оба раза группа экспертов проводила проверку таких объектов, как главный щит управления, реакторный зал, бассейн отработанного топлива, аварийный щит управления, помещения с электрическими шкафами систем безопасности, а также турбинный зал.

Хотя эксперты МАГАТЭ увидели транспортные грузовики в турбинных залах первого, второго и четвертого блоков, но они не обнаружили никаких видимых признаков взрывчатых веществ или мин.

В то же время миссии до сих пор не предоставили доступ к крышам реакторов и в их турбинные залы, включая третий и четвертый блоки, которые представляют для МАГАТЭ особый интерес. Международное агентство продолжает подавать запросы для получения такого доступа.

Угроза подрыва ЗАЭС — что известно

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Запорожская АЭС была захвачена российскими оккупантами в марте 2022 года. С тех пор захватчики постоянно вмешиваются в работу украинских специалистов, которые находятся на станции. Оккупанты постоянно подвергают персонал станции запугиванию, прибегают к похищениям и заставляют подписывать контракты с Росатомом.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.

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4 июля Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.

6 июля Буданов отметил, что Украина смогла публичными и непубличными действиями уменьшить угрозу на ЗАЭС. Руководитель ГУР МО убежден, что угрозы на ЗАЭС будут постоянными, пока россияне не покинут ядерный объект.

7 июля представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил, что информация о том, что именно российские оккупанты установили на крыше захваченной ими Запорожской АЭС, сейчас проверяется. По его словам, предметы на крыше могут быть как средствами радиоэлектронной борьбы, так и другими объектами, которые страна-агрессор может использовать для провокаций на ЗАЭС.

19 июля в ГУР сообщили, что россияне готовят новые провокации на оккупированной Запорожской АЭС с использованием тяжелого вооружения.

