Оккупанты наращивают средства радиоэлектронной разведки близ областей Украины, граничащих с Беларусью — Генштаб ВСУ

27 августа, 07:54
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В украинской разведке оценили угрозу нового наступления войск РФ с территории Беларуси (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В украинской разведке оценили угрозу нового наступления войск РФ с территории Беларуси (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты наращивают силы и средства радиоэлектронной разведки близ областей Украины, которые граничат с Беларусью.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В пресс-службе ведомства в Facebook отметили, что на Волынском и Полесском направлениях идет наращивание сил и средств радиоэлектронной разведки.

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На Северском направлении оккупанты продолжают удерживать отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны Украины.

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Из ствольной артиллерии войска РФ обстреляли район села Толстодубово Сумской области.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0J6JckgrqY1vvuqpi536P4jSp2fMTPcraxcKyza6qYnv5wFt1aooguKRXRodULjZKl

24 августа в украинской разведке заявили, что угрозы наземной операции со стороны Беларуси пока нет.

Там напомнили, что Беларусь уже участвует в войне, предоставляя свои аэродромы для нанесения воздушных ударов по украинским населенным пунктам, проводя ремонт российской поврежденной военной техники и проводя вербовку белорусов для участия в непосредственных боевых действиях против Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=9w_86ABzv4c

19 августа белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Беларусь «не будет нападать» на Украину.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Беларуси, в том числе на аэродроме Зябровка, вызывает беспокойство.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Беларусь Война России против Украины Генштаб ВСУ

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