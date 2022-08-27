Оккупанты наращивают средства радиоэлектронной разведки близ областей Украины, граничащих с Беларусью — Генштаб ВСУ 27 августа, 07:54 В украинской разведке оценили угрозу нового наступления войск РФ с территории Беларуси (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты наращивают силы и средства радиоэлектронной разведки близ областей Украины, которые граничат с Беларусью.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В пресс-службе ведомства в Facebook отметили, что на Волынском и Полесском направлениях идет наращивание сил и средств радиоэлектронной разведки.

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На Северском направлении оккупанты продолжают удерживать отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны Украины.

Из ствольной артиллерии войска РФ обстреляли район села Толстодубово Сумской области.

24 августа в украинской разведке заявили, что угрозы наземной операции со стороны Беларуси пока нет.

Там напомнили, что Беларусь уже участвует в войне, предоставляя свои аэродромы для нанесения воздушных ударов по украинским населенным пунктам, проводя ремонт российской поврежденной военной техники и проводя вербовку белорусов для участия в непосредственных боевых действиях против Украины.

19 августа белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Беларусь «не будет нападать» на Украину.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Беларуси, в том числе на аэродроме Зябровка, вызывает беспокойство.



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