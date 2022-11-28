«Украине нужно быть готовой». Белорусский военный оценил угрозу нового вторжения РФ с севера

28 ноября, 12:45
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Учения ВСУ «Північний буревій» (октябрь 2022) в северных районах Украины, где украинские военные готовятся к возможному вторжению со стороны Беларуси (Фото:Пресс-служба ВСУ)

Учения ВСУ «Північний буревій» (октябрь 2022) в северных районах Украины, где украинские военные готовятся к возможному вторжению со стороны Беларуси (Фото:Пресс-служба ВСУ)

Вероятность нового российского вторжения с территории Беларуси сохраняется, хотя ударная группировка для него похоже действительно пока не создана.

Об этом в интервью Радио НВ рассказал Валерий Сахащик, член объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской по обороне и нацбезопасности. Сахащик — подполковник запаса белорусской армии, бывший командир 8-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в Бресте.

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Оценивая данные Главного управления разведки Минобороны Украины о том, что информация о якобы планах россиян атаковать Украину со стороны Беларуси не соответствует действительности, Сахащик отметил: «Разные структуры с разной направленностью работы имеют разные методики в оценке ситуации. Я понимаю работу ГУР: им нужно выяснить вероятность в процентах, это 10% или 90%. Я немножко по-другому к этому подхожу. Я обыкновенный военный, поэтому оцениваю, вероятность есть или вероятности нет? Если она есть, пусть даже не такая большая, я должен быть готов к тому, чтобы сработать. Я считаю, что вероятность есть».

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В то же время он отметил, что не имеет «никаких оснований полагать, что ударная группировка создана или создание находится в такой стадии, что угроза вероятна в ближайшее время — кажется, что нет».

https://www.youtube.com/watch?v=BfgvZmvaOAs

Однако, напомнил Сахащик, на территории Беларуси присутствует довольно-таки значительная группировка российских войск, а власти страны предпринимают небывалые ранее действия.

«Вот эти бесконечные тренировки в мобилизации, все больше и больше усиливающиеся, тоже наводят на грустные мысли. Такого еще не было. Не было со времен Второй мировой войны, чтобы аж так широко проводили эту мобилизацию. Причем, допустим, соединенные части Сил специальных операций доводили до штата военного времени, укомплектовывали людей всем, а потом отпускали по домам с предупреждением, что они не имеют права никуда выезжать, менять телефоны. Такого еще никогда не было», — подчеркнул Сахащик.

«И я оцениваю эту ситуацию как то, что вероятность существует. И Украине нужно быть готовой, конечно же, к отражению агрессии с севера», — добавил он.

25 ноября пресс-служба ГУР Минобороны опровергла информацию о планах оккупационных войск атаковать Украину ударной группировкой РФ и Беларуси в ближайшее время.

«Данная информация усиливается анонимными „вбросами“ о массированной ракетно-авиационной атаке, которая будет предшествовать такому вторжению. Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что подобная информация не соответствует действительности», — подчеркнули в разведке.

Редактор: Инна Семенова

Теги:   Беларусь Украина-Беларусь Украинско-белорусская граница Россия-Беларусь Беларусь война

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