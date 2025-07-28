Вечером 27 июля Россия начала атаку на Украину шахедами , а позже сообщили о пусках ракет. В ряде областей объявили воздушную тревогу. В Киеве в результате атаки повреждена многоэтажка.

07.28 Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что этой ночью Хмельнитчина была атакована вражескими летательными аппаратами.

05:49 Отбой тревоги в большинстве областей.

Фото: alerts.in.ua

04:08 Скоростная цель на Черкассы.

Скоростная цель на юге Черниговской области.

04:03 Воздушные силы сообщают о скоростной цели на Чернигов.

03:15 В Кропивницком прогремели взрывы, сообщает Суспільне.

02:55 Ткаченко сообщил о по меньшей мере пяти пострадавших в Дарницком районе Киева.

02:38 В Дарницком районе Киева в результате вражеской атаки предварительно выбило окна в жилой многоэтажке. Пострадал человек, сообщил председатель КГВА Ткаченко.

01:21 Обновление по шахедам:



Группа вражеских БпЛА из Сумской области движется в юго-западном направлении.

В восточных и центральных районах Черниговщины зафиксированы беспилотники, направляющиеся на запад.

На севере Киевской области обнаружена группа БпЛА, которая движется в сторону Житомирской области.

Из Днепропетровской области дроны направляются в сторону Кировоградской области.

На юге фиксируется группа беспилотников, движущаяся на Николаевскую область.

В направлении Киева зафиксировано движение группы БпЛА.

Дополнительная информация:

На востоке Харьковской области замечены вражеские беспилотники, летящие в западном направлении.

Аналогичное движение зафиксировано на востоке Донецкой области.

Фото: alerts.in.ua

23:58 Мониторинговые каналы сообщают о взлете бортов Ту-160 с аэродрома Энгельс-2.

23:28 В Киеве продолжает работать ПВО, сообщил мэр Кличко. Раздаются взрывы.

23:24 Зафиксирован взлет двух бортов Ту-95мс с аэродрома Оленья — сообщают мониторинговые источники.

23:22 В Запорожье прогремели взрывы, работает ПВО, сообщил глава ОГА Федоров.

23:05 Обновленная карта воздушных тревог.

Фото: alerts.in.ua

22:48 Шахеды на юге Днепропетровщины летят на северо-запад, предупреждают Воздушные силы.

22:42 Шахеды летят с севера в направлении Чернигова, сообщают Воздушные силы. Также сообщается, что угроза применения шахедов появилась в Никопольском и Криворожском районах Днепропетровской области и Фастовском районе Киевской области. Угроза шахедов появилась и в Уманском районе Черкасской области. На всей территории Черкасской области и в Фастовском районе объявлена воздушная тревога.

Инфографика: alerts.in.ua

22:34 Воздушные силы сообщили, что в Синельниковском, Днепровском и Никопольском районах Днепропетровской области появилась угроза шахедов. Также сообщается о появлении угрозы применения шахедов в Вышгородском и Бучанском районах Киевской области. Во всех этих районах, а также в Криворожском и Каменском районах Днепропетровщины объявлена воздушная тревога. Кроме того, Воздушные силы призвали киевлян оставаться в укрытиях, поскольку атака шахедов на столицу продолжается.

Инфографика: alerts.in.ua

22:31 В Киеве прогремели взрывы, сообщает Суспільне. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве работает ПВО.

22:16 Объявлена воздушная тревога в Киеве и Обуховском районе Киевской области, Запорожской (вместе с городом Запорожье) и Донецкой областях, а также в Звенигородском районе Черкасской области. Воздушные силы сообщили, что шахеды летят на Киев, а также о появлении угрозы шахедов в Запорожской области. Позже воздушные силы уточнили, что шахеды на севере Сумщины летят на юго-запад, шахеды на востоке и в центре Черниговщины тоже летят на юго-запад, а также предупредили, что российские ударные дроны движутся в сторону городов Запорожье, Киев и Харьков.

Инфографика: alerts.in.ua

21:56 Объявлена воздушная тревога в Броварском и Бориспольском районах Киевской области. Воздушные силы сообщили, о шахеде возле Черкасс, который летит на запад. Также сообщается, что Воздушные силы продолжают ликвидацию российских беспилотников на Сумщине, Харьковщине, Черниговщине, Полтавщине и Черкасщине.

Инфографика: alerts.in.ua

21:16 Шахеды летят с востока Харьковской области, сообщают Воздушные силы.

21:04 Объявлена воздушная тревога в Золотоношском и Черкасском районах Черкасской области.

Инфографика: alerts.in.ua

21:00 В Сумской, Черниговской и Полтавской областях по шахедам работает ПВО, сообщают Воздушные силы. Также сообщается, что группы вражеских беспилотников ожидаются с юго-восточного направления.

В 18:27 Воздушные силы сообщили, что угроза шахедов появилась на Сумщине, а в 19:28 угроза российских ударных дронов появилась также на Черниговщине.

В 19:40 Воздушные силы заявили, что группа шахедов движется с севера Сумщины на юг.

В 19:53 Воздушные силы добавили, что группа шахедов на востоке Сумщины движется на юг, а еще одна группа шахедов на границе Сумщины и Черниговщины летит на юго-запад.

В 20:09 Воздушные силы сообщили, что угроза шахедов с севера появилась в Полтавской области.

По состоянию на 20:52 объявлена воздушная тревога в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях (вместе с Харьковом).