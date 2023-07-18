Российские ДРГ пытались проникнуть в Украину с севера — Наев 18 июля, 15:34 Сергей Наев (Фото:Командование Объединенных Сил ВС Украины)

Во всей Северной операционной зоне самыми горячими остаются Черниговское и Сумское направления. Там были замечены попытки России применять диверсионно-разведывательные группы.

Об этом заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в Telegram.

По его словам, россияне обстреливают северные регионы Украины из реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, а также наносят удары с воздуха.

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Наев подчеркнул, что силы оперативно-стратегической группировки войск Север полностью готовы к отражению любых угроз со стороны РФ, которая не оставляет попыток ведения боевых действий на этом направлении.

Он отметил, что Генштаб ВСУ предусмотрел все возможные варианты развития событий и соответствующие меры по усилению позиций в случае возможного обострения обстановки.

По словам Наева, количество сил и средств на северном направлении является достаточным для выполнения поставленных руководством государства задач.

Наев отметил, что чаще всего россияне обстреливают мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры.

Ранее Наев сообщил, что ВСУ продолжают усиливать оборонительные мероприятия на границе с Россией, создавая «непроходимую зону». За последние десять дней были выкопаны тысячи траншей и рвов.

Минреинтеграции заявило, что из-за постоянных обстрелов со стороны РФ жителей приграничных территорий Сумской области эвакуируют.

15 июля в Сумской области был запущен бесплатный эвакуационный поезд, который ежедневно будет следовать в Киев.

В Госпогранслужбе заявляли о фиксировании частичного вывода российских подразделений из Беларуси. Создание наступательной группировки врага у северных границ Украины не было зафиксировано.

10 июля пресс-служба Центра национального сопротивления сообщала, что Россия перебросила к северной границе Украины группу курсантов-снайперов, якобы, для обучения.