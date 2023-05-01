В Беларуси находятся около 2800 российских военных — ГПСУ 1 мая, 22:57 Количество российских военнослужащих на территории Беларуси в данный момент значительно уменьшилось (Фото:Пресс-служба МВД)

На территории Беларуси уменьшилось количество российских оккупантов. Там остаются около 2800 военнослужащих РФ.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона в понедельник, 1 мая.

Он подчеркнул, что количество российских военнослужащих на территории Беларуси в данный момент значительно меньше, чем это было еще несколько месяцев назад.

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«Ранее, по нашим данным, их там находилось около 10 — 11 тысяч. На данный момент, это около 2 800 военнослужащих», — сообщил он.

Демченко уточнил, что российские военные задействованы на полигонах для обучения, а после завершения подготовки РФ отправляет их обратно в Россию, после чего — в зону боевых действий на восток Украины.

30 апреля Демченко сообщал, что сейчас с территории Беларуси ракетных обстрелов Украины не фиксируют, но оккупанты периодически запускают иранские дроны Shahed с этого направления.