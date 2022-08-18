В оккупированном Севастополе войска РФ погружают Калибры на подводную лодку — СМИ

18 августа, 16:19
Южная бухта Севастополя, 18 августа (Фото:Крым.Реалии)

Южная бухта Севастополя, 18 августа (Фото:Крым.Реалии)

Войска РФ в Южной бухте Севастополе во временно оккупированном Крыму погрузили крылатые ракеты типа Калибр на подводную лодку Варшавянка в четверг, 18 августа. Об этом сообщает Крым.Реалии.

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Корреспондент ресурса сообщил, что ракеты погрузили на подлодку с помощью подводного крана.

Уточнятся, что в настоящее время в Южной бухте находится только одна российская подлодка проекта 636.3 Варшавянка, а всего их в составе Черноморского флота РФ шесть.

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По данным Генштаба, в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования.

15 августа в ОК Юг сообщали, что оккупанты увеличили количество ракетоносителей на боевом дежурстве в Черном море.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Крым Севастополь Войска РФ Черноморский флот РФ Калибр

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