Россия вывела подлодку в Черное море, общий залп Калибров достигает 16 ракет — ОК Юг 31 июля, 21:27 Работа ППО (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Россия нарастила количество ракетоносителей в Черном море. По данным украинских военных, общий залп Калибров может достигать 16 ракет.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг в Facebook.

«Еще одна подлодка вышла на боевое дежурство в Черное море. Общий залп Калибров может достигать 16 ракет», — говорится в сообщении.

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В командовании подчеркнули, что «уровень ракетной угрозы очень высок» и призвали граждан быть бдительными и сознательными, прислушиваться к сигналам воздушной тревоги и переходить в укрытие.

«Силы обороны готовы, но и последствия боевой работы могут быть опасными», — сказано в сообщении.

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Ранее руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк сообщала, что российские военные собирают разведывательные данные и могут готовиться к мощным атакам.