Россияне увеличили количество Калибров в Черном море, ракетная угроза остается на высоком уровне — ОК Юг 15 августа, 19:57 В Черном море находятся до 24 ракет типа Калибр (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Российские оккупанты увеличили количество ракетоносителей на боевом дежурстве в Черном море, сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook.

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«В Черном море корабельно-катерная группировка увеличила количество ракетоносителей на боевом дежурстве до трех соответственно», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Черном море находятся до 24 ракет типа Калибр.

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«Таким образом ракетная угроза, как и минная опасность в прибрежных водах остаются на высоком уровне», — добавили в командовании.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что с начала полномасштабной агрессии РФ нанесла 22 тысячи ударов по гражданским объектам и только 300 — по военным.

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