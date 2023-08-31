Оккупанты вывели в Черное море корабль Буян-М. Командование Юг призывает реагировать на сигналы тревоги 31 августа, 01:43 Малый ракетный корабль проекта Буян-М (Фото:Wikipedia/Mil.ru)

Российские оккупанты вывели в Черное море на боевое дежурство корабль Буян-М, который может быть носителем крылатых ракет типа Калибр. Оперативное командование Юг призвало украинцев реагировать на сигналы воздушной тревоги.

«В Черное море на боевое дежурство врагом выведен надводный ракетоноситель. Малый ракетный корабль проекта Буян-М может быть оснащен 8 ракетами типа Калибр», — говорится в сообщении командования в Telegram.

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Командование добавило, что, по состоянию на вечер среды, 30 августа, активность российской авиации не была зафиксирована.

Также, по их данным, информация о пусках ударных беспилотников не поступала.



«Уровень ракетной угрозы остается стабильно высоким. Сигналы воздушной тревоги — обязательны для реагирования. Предупреждены — значит вооружены», — добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев продолжает переговоры о поставке в страну новых систем ПВО.