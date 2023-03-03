Количество ракетоносителей в Черном море уменьшилось, но угроза удара очень высокая — Ок Юг 3 марта, 10:14 Российские военные корабли (Фото:Минобороны России/Facebook)

Количество российских ракетоносителей в Черном море уменьшилось с пяти до трех. Однако угроза ракетных обстрелов территории Украины остается очень высокой.



Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

«Сейчас в Черном море находится корабельная группировка в количестве 15 кораблей, но ракетоносителей среди них три — один надводный, два подводных. Количество ракетоносителей уменьшилось, но угроза осталась. Сейчас мы можем говорить о вероятном максимальном залпе в 16 Калибров», — отметила она.

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По ее словам, присутствие ракетоносителей в Черном море на боевом дежурстве — «это непосредственная угроза, ведь пуск ракет может произойти в любой момент и они готовы к этому использованию».

В последний раз РФ осуществила очередную массированную атаку на Украину 16 февраля. Оккупанты выпустили 36 ракет морского и воздушного базирования, среди них были Калибры. Силам украинской ПВО удалось сбить 16 ракет.

После этого войска РФ преимущественно применяли для атак дроны-камикадзе, а также точечно били ракетами по украинским городам на востоке, в центре и на севере страны.