Угроза ракетных ударов из Беларуси сохраняется, враг наступает на ряде направлений — Генштаб 27 июня, 19:28 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Российские оккупанты продолжают штурмовать на фронте и достигли частичных успехов на нескольких направлениях. Существует угроза продолжения ракетных ударов с территории Беларуси.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях враг может прибегнуть к провокационным действиям с территории Беларуси. Ожидается продолжение авиационных и ракетных ударов.

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На Северском направлении оккупанты закрепляются в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью сковывания действий наших бойцов. Враг вел минометный обстрел вблизи Покровки и Старикового Сумской области и применил артиллерию в районах населенных пунктов Порозок и Верхняя Пожня Сумской области.

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На Слобожанском направлении россияне пытаются не допустить продвижения наших военных. Проводят разведку.

На Харьковском направлении оккупанты пытались штурмовать в районе населенного пункта Дементьевка, однако получили отпор. Наши бойцы отбили штурм в направлении Довгаливка и Залиман. Чтобы ввести наших бойцов в заблуждение, российские военные устанавливают на оборонительных позициях деревянные макеты танков.

На Славянском направлении враг пытается улучшить свое положение, чтобы осуществить наступление на населенные пункты Барвенково и Славянск.

«Пытаясь взять под контроль Мазановку, противник вел наступление из района населенного пункта Довгеньке. Получил решительный отпор украинских защитников и с потерями отошел», — добавляет Генштаб.

На Донецком направлении оккупанты пытаются окружить наших бойцов в районе города Лисичанск и заблокировать город с юга и юго-запада. Пытается пополнить свои потери среди личного состава и техники.

На Краматорском направлении оккупанты не вели активных действий.

На Лисичанском направлении враг осуществлял обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка и Соледар.

«Враг вел наступление в направлении Волчеяровка — Верхнекаменка, имеет частичный успех, закрепляется южнее Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Для отвлечения усилий наших войск, вел наступление на направлении Подлесное-Лисичанск, успеха не имел, отошел», — пишет пресс-служба.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии в районах населенных пунктов Берестовое, Клиновое, Бахмут, Вершина и Майское. Наши бойцы дали отпор во время вражеской разведки в районе Берестового и наступление в направлении Медная Руда — Клиновое.

«Враг имеет частичный успех на направлении Роты — Вершина, пытается закрепиться на перекрестке автотрассы Е-40», — отмечает Генштаб.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Пески, Авдеевка, Катериновка, Красное и Малиновка, чтобы не допустить переброску наших бойцов на другие направления. Также нанесли удар вблизи Красногоровки авиацией.

«Украинские воины остановили наступление оккупантов в направлении Петровское-Шевченко и отбросили врага назад», — добавляет Генштаб.

На Южнобугском направлении оккупанты продолжают обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии соприкосновения. Также существует вероятность вражеского штурма на отдельных направлениях с целью выхода на административные границы Херсонской области.

«В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает два носителя крылатых ракет морского базирования Калибр», — отмечает Генштаб.

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