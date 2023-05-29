Есть угроза удара восьми Калибрами: РФ держит в Черном море один ракетоноситель — ОК Юг 29 мая, 09:48 ОК Юг подчеркивает, что уровень угрозы является высоким, и призывает не игнорировать сигналы воздушной тревоги (Фото:Минобороны РФ)

По состоянию на утро понедельника, 29 мая, российские войска имеют один ракетоноситель в море. Существует угроза атаки восемью ракетами Калибр. Об этом сообщает ОК Юг.

Утром враг вывел на боевое дежурство надводный ракетоноситель, снаряжение которого до восьми Калибров, говорится в сообщении.

По данным военных, сейчас в Черном море находятся шесть вражеских кораблей, а в Азовском море — один. ОК Юг подчеркивает, что уровень угрозы является высоким, и призывает не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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В ночь на 29 мая в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Россияне массово атаковали Украину беспилотниками и ракетами.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Силы противовоздушной обороны уничтожили во время массированной атаки на Украину 37 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 29 иранских дронов-камикадзе Shahed-136/131, которые запустила Россия.