Залп — восемь Калибров. Россия вывела в Черное море ракетоноситель — ОК Юг 13 августа, 22:09 В Черном море зафиксирована активизация врага (Фото:Агентство военных новостей/Гандаут через REUTERS)

РФ вывела на боевое дежурство в Черное море надводный ракетоноситель, который является носителем восьми ракет Калибр.

Об этом сообщает оперативное командование Юг в Facebook.

По данным командования, в Черном море зафиксирована активизация противника.



«На боевое дежурство вышел надводный ракетоноситель — фрегат Адмирал Макаров», — отмечается в сообщении.

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На борту фрегата восемь Калибров, которые готовы к пуску.

В командовании отметили, что стоит помнить о готовности к выходу других ракетоносителей, среди которых есть подводные.



Также в ОК Юг призвали не поддаваться панике.

В воскресенье, 13 августа, в результате утренних обстрелов Херсонской области погибли семь человек. В частности в Широкой Балке россияне убили целую семью — мужа, жену и их дочь, которой было 23 дня от роду. А вскоре в больнице умер и их 12-летний сын.

