Залп — восемь Калибров. Россия вывела в Черное море ракетоноситель — ОК Юг
В Черном море зафиксирована активизация врага (Фото:Агентство военных новостей/Гандаут через REUTERS)
РФ вывела на боевое дежурство в Черное море надводный ракетоноситель, который является носителем восьми ракет Калибр.
Об этом сообщает оперативное командование Юг в Facebook.
По данным командования, в Черном море зафиксирована активизация противника.
«На боевое дежурство вышел надводный ракетоноситель — фрегат Адмирал Макаров», — отмечается в сообщении.
На борту фрегата восемь Калибров, которые готовы к пуску.
В командовании отметили, что стоит помнить о готовности к выходу других ракетоносителей, среди которых есть подводные.
Также в ОК Юг призвали не поддаваться панике.
В воскресенье, 13 августа, в результате утренних обстрелов Херсонской области погибли семь человек. В частности в Широкой Балке россияне убили целую семью — мужа, жену и их дочь, которой было 23 дня от роду. А вскоре в больнице умер и их 12-летний сын.