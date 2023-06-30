Угроза ракетных ударов. Россия увеличила корабельную группировку в Черном и Азовском морях — ОК Юг 30 июня, 08:37 Враг увеличил корабельную группировку в Черном и Азовском морях (Фото:Минобороны РФ)

Россия увеличила корабельную группировку в Черном и Азовском морях, об этом говорится в сообщении Оперативного командования Юг в Facebook.

Общее количество кораблей составляет соответственно десять и два.

В командовании заявили, что в Черное море на боевое дежурство после двухсуточной паузы выведен надводный ракетоноситель, снаряжение которого до восьми Калибров.

Видео дня

На фоне регулярной активности стратегической авиации на юго-восточном направлении, увеличении количества беспилотных разведчиков в зоне ответственности, уровень ракетной опасности оценен как повышенный.

«Будьте внимательны к сигналам воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью, переходите в укрытие», — сказано в сообщении.

Глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщала, что россияне могут готовить новые ракетные обстрелы территории Украины.