Залп — восемь Калибров. РФ держит в Черном море один ракетоноситель — ВМС 6 августа, 15:34 ВМС Украины сообщили, что Россия держит в Черном море один носитель Калибров (Фото:Military News Agency/Handout via REUTERS)

Россия держит в Черном море девять кораблей, среди них один ракетоноситель, оснащенный восемью крылатыми ракетами типа Калибр.

Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщили Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины в Facebook.

«По состоянию на 10:30 6 августа в Черном море на боевом дежурстве находится девять вражеских кораблей, из них один носитель крылатых ракет Калибр, общий залп до восьми ракет», — говорится в сообщении.



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Также российские оккупанты в Азовском море держат один корабль, а в Средиземном море на боевом дежурстве находятся восемь кораблей, в том числе два носителя крылатых ракет Калибр с общим залпом до 24 ракет.



Кроме того, ВМС ВСУ отметили, что за сутки проход Керчь-Еникальским проливом осуществили в интересах РФ осуществили:



20 судов к Азовскому морю, из них 8 двигалось из пролива Босфор,



15 судов в Черное море, из них 3 продолжили движение из пролива Босфор.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что силы ПВО во время атак с вечера 5 августа до утра 6 августа уничтожили 57 воздушных целей, в том числе 30 крылатых ракет и 27 Шахедов. Всего россияне за ночь запустили по Украине 70 средств воздушного нападения.