РФ подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, есть большая угроза ракетного удара — КМВА

10 февраля, 08:24
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В воздухе стратегические бомбардировщики РФ (Фото:Amarhgil/Wikimedia)

В воздухе стратегические бомбардировщики РФ (Фото:Amarhgil/Wikimedia)

Утром в пятницу, 10 февраля, войска РФ подняли в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, есть большая угроза ракетных ударов по Украине.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации в Telegram.

«В данный момент враг поднял в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, которые могут нести на борту крылатые ракеты. Имеется большая угроза ракетного удара. Поэтому еще раз подчеркиваю — не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. При объявлении тревоги немедленно направляйтесь в укрытие», — заявил глава КМВА Сергей Попко.

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Он также подчеркнул, что целью ночной атаки РФ дронами-камикадзе и ракетами была разведка расположения сил украинских ПВО и поражение энергетических объектов.

В ночь на 10 февраля войска РФ осуществили атаку дронами-камикадзе и ракетами на ряд областей Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=IDtSud9t7bw

По Днепропетровской области оккупанты запустили партию дронов Shahed, все они были сбиты силами ПВО. После этого регион атаковали ракетами, есть попадание в объект энергетической инфраструктуры.

По Запорожью враг нанес 17 ударов за час, это самая массированная атака с 24 февраля 2022 года.

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В Хмельницкой области в результате атаки дрона-камикадзе попадание в объект критической инфраструктуры.

В Харькове раздалось около десяти взрывов, там также есть попадание в объект критической инфраструктуры. Могут быть перебои со светом, водой и теплом.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Ракетные удары Ту-95 Война России против Украины

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