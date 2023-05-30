Угроза удара 24 калибрами: Россия вывела в Черное море четыре ракетоносителя — ВМС

30 мая, 14:06
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РФ вывела в Черное море четыре ракетоносителя (Фото:Military News Agency/Handout via REUTERS)

РФ вывела в Черное море четыре ракетоносителя (Фото:Military News Agency/Handout via REUTERS)

По состоянию на утро вторника, 30 мая, РФ вывела на боевое дежурство в Черное море семь своих кораблей, в том числе четыре носителя крылатых ракет с общим залпом в 24 Калибра. Об этом сообщили Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

По их данным:

  • в Азовском море находится один российский корабль,

  • в Средиземном — до семи кораблей, из них один является носителем крылатых ракет «Калибр» с общим залпом до четырех ракет.

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Накануне вечером 29 мая РФ держала в Черном море три корабля-ракетоносителя с 16 ракетами типа «Калибр». Об этом сообщало ОК Юг.

В течение последних двух суток Россия осуществила три массированные атаки на Киев.

В ночь на 29 мая силы ПВО сбили 36 крылатых ракет и 38 дронов-камикадзе, над столицей — более 40 воздушных целей.

Днем россияне атаковали Киев и область 11 крылатыми и баллистическими ракетами Искандер — все уничтожили.

В ночь на 30 мая РФ снова атаковали иранскими дронами Shahed, сбили 29 из 31. Во время этой атаки обломки сбитых беспилотников упали в нескольких районах города, в Голосеевском — на многоэтажный жилой дом. Загорелись два этажа. Из дома эвакуировали 20 жителей

В результате ночной ракетной атаки один человек погиб, 11 пострадали. Из них:

  • 6 человек получили медицинскую помощь амбулаторно,

  • 5 — госпитализированы,

  • 3 находятся в больницах города.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Киев Черное море Азовское море Калибр ракетная атака

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