Угроза удара 24 калибрами: Россия вывела в Черное море четыре ракетоносителя — ВМС 30 мая, 14:06 РФ вывела в Черное море четыре ракетоносителя (Фото:Military News Agency/Handout via REUTERS)

По состоянию на утро вторника, 30 мая, РФ вывела на боевое дежурство в Черное море семь своих кораблей, в том числе четыре носителя крылатых ракет с общим залпом в 24 Калибра. Об этом сообщили Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

По их данным:

в Азовском море находится один российский корабль,

в Средиземном — до семи кораблей, из них один является носителем крылатых ракет «Калибр» с общим залпом до четырех ракет. Видео дня

Накануне вечером 29 мая РФ держала в Черном море три корабля-ракетоносителя с 16 ракетами типа «Калибр». Об этом сообщало ОК Юг.

В течение последних двух суток Россия осуществила три массированные атаки на Киев.

В ночь на 29 мая силы ПВО сбили 36 крылатых ракет и 38 дронов-камикадзе, над столицей — более 40 воздушных целей.

Днем россияне атаковали Киев и область 11 крылатыми и баллистическими ракетами Искандер — все уничтожили.

В ночь на 30 мая РФ снова атаковали иранскими дронами Shahed, сбили 29 из 31. Во время этой атаки обломки сбитых беспилотников упали в нескольких районах города, в Голосеевском — на многоэтажный жилой дом. Загорелись два этажа. Из дома эвакуировали 20 жителей

В результате ночной ракетной атаки один человек погиб, 11 пострадали. Из них:

6 человек получили медицинскую помощь амбулаторно,

5 — госпитализированы,

3 находятся в больницах города.