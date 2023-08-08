В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога, есть угроза баллистики

8 августа, 01:34
Поделиться:
Дым в небе Украины после сбития ракеты (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Глеб Гаранич)

Дым в небе Украины после сбития ракеты (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Глеб Гаранич)

В ночь на вторник, 8 августа, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.

01:50 Отбой тревоги по областям

alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua

Воздушные силы сообщают об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

«Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие», — говорится в сообщении.

Видео дня

https://alerts.in.ua/
Фото: https://alerts.in.ua/
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине Война России против Украины Воздушная тревога Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X