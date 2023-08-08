В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога, есть угроза баллистики
Дым в небе Украины после сбития ракеты (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Глеб Гаранич)
В ночь на вторник, 8 августа, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.
01:50 Отбой тревоги по областям
Воздушные силы сообщают об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
«Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие», — говорится в сообщении.