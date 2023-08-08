В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога, есть угроза баллистики 8 августа, 01:34 Дым в небе Украины после сбития ракеты (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Глеб Гаранич)

В ночь на вторник, 8 августа, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.

01:50 Отбой тревоги по областям



Фото: alerts.in.ua

Воздушные силы сообщают об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

«Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие», — говорится в сообщении.

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Фото: https://alerts.in.ua/