«Потери врага будут огромными». Генштаб ВСУ предостерег войска РФ от повторного наступления на Украину со стороны Беларуси

10 ноября, 10:36
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В Генштабе ВСУ рассказали, как будут действовать украинские военные в случае повторного наступления оккупантов со стороны Беларуси (Фото:Генштаб ВСУ)

В Генштабе ВСУ рассказали, как будут действовать украинские военные в случае повторного наступления оккупантов со стороны Беларуси (Фото:Генштаб ВСУ)

В Генштабе ВСУ рассказали о подготовке украинских военных на случай повторного наступления войск РФ со стороны Беларуси. Там заявили, что в таком случае потери врага будут огромными.

В пресс-службе Генштаба подчеркнули, что с момента пересечения государственной границы с Украиной начнется массированное огневое поражение оккупантов, а украинская армия будет в активной обороне.

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«Активная оборона. Так будут действовать наши воины на случай, если враг вздумает повторить наступление с территории республики Беларусь. Каждая дорога и тропа, леса и холмы станут для врага ловушкой или неприятным сюрпризом. Его потери будут огромными», — отметили там.

Генштаб также уточнил, что для обороны и отпора вооруженной агрессии будут задействованы все возможные инженерные заграждения, минирование местности и использование фугасов.

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Также будут активно действовать подразделения специального назначения, Сухопутных войск, Воздушных Сил и Ракетных войск и артиллерии.

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10 октября белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились о развертывании региональной группировки войск. Лукашенко заявил, что основу группировки будут составлять dооруженные силы Беларуси. В то же время он поручил принять и разместить «не одну тысячу» российских военных на территории республики.

15 октября в Минобороны Беларуси сообщили о прибытии на территорию республики «первых эшелонов» с российскими военнослужащими, входящими в состав так называемой региональной группировки войск РФ и РБ.

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По данным СМИ, Лукашенко решил начать скрытую мобилизацию в Беларуси. 13 октября парламент РБ в первом чтении принял законопроект, которым предлагается ограничить выезд из страны для граждан.

Диктатор Александр Лукашенко отрицает, что в Беларуси проводится скрытая мобилизация. Также, по его словам, он не готовится к войне.

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В Генштабе ВСУ сообщили, что угроза возобновления наступления РФ на Украину на северном фронте растет. Однако целью агрессора будет не Киев. В этот раз направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставки вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров.

В начале ноября сообщалось, что войска РФ могут подготовить ударную группировку для повторного наступления на Украину со стороны Беларуси не раньше, чем через два-три месяца, но такая угроза есть.

Тем временем, Россия размещает свою армию на территории Беларуси, нанося по Украине ракетные удары.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Беларусь Война России против Украины Генштаб ВСУ

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