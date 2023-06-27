Не Чернобыль. Глава Госатомрегулирования рассказал о вероятных последствиях катастрофы на ЗАЭС

27 июня, 20:01
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ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Уровень угрозы на Запорожской АЭС остается высоким, но в случае подрыва российскими оккупантами атомной станции последствия не будут похожими на Чернобыльскую катастрофу.

Об этом во вторник, 27 июня, в эфире национального телемарафона рассказал председатель Госатомрегулирования Украины Олег Кориков.

Комментируя разницу между ситуациями на ЗАЭС и на Чернобыльской станции, где произошла авария 1986 года, Кориков заявил, что в случае подрыва ЗАЭС последствия не будут похожи на Чернобыльскую катастрофу, поскольку есть существенная разница в реакторах.

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«На Чернобыльской АЭС, когда авария произошла, энергоблок 4 был на мощности и, соответственно, объем остаточных тепловыделений был очень большой. И фрагменты активной зоны вышли за пределы реактора, были фактически на улице, и аэрозольный выброс был очень большим… Здесь, на ЗАЭС, мы имеем корпусный тип реакторов, есть и корпус реактор, и гермооболочка, которые обеспечивают барьеры на пути распространения радиационных продуктов в окружающую среду. И остановленное состояние реакторов — это также, с точки зрения рисков, благоприятный фактор», — сообщил он.

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Кориков вспомнил о факте заминирования Запорожской АЭС и территории прилегающей к ней. Он также отметил, что есть информация о превращении АЭС в фактическую базу оккупантов. По его словам, производственное помещение АЭС оккупанты используют как склад для оружия, взрывчатки и техники.

Глава ядерного регулирования подчеркнул, что на АЭС нет резервных линий электропередач для того, чтобы обеспечивать надежное электроснабжение на атомную станцию. А также не хватает персонала, разрушена цепочка поставок и не обеспечивается нормальное состояние оборудования и систем.

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Кориков высказался о последствиях возможного подрыва ЗАЭС, отметив, что все шесть реакторов станции сейчас прекратили свою работу и не функционируют в течение более чем девяти месяцев.

«То есть состояние остаточного тепловыделения в топливе достаточно небольшое, и фактически при нынешней ситуации аэрозольного воздействия на территорию и население мы не ожидаем. Возможно загрязнение территории, прилегающей к промышленной площадке, реки Днепр и дальше так, как будет складываться метеорологическая обстановка. Но это все крайне опасно», — сказал он.

Инфографика: NV
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Кориков отметил, что единственным вариантом обеспечения безопасности станции является ее деоккупация, демилитаризация и возвращение под контроль легитимного оператора — НАЭК «Энергоатом» и украинского регулятора.

22 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

25 июня глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ими Запорожской АЭС, разместив технику со взрывчаткой возле четырех из шести энергоблоков. Он добавил, что ситуация никогда не была такой серьезной, как сейчас.

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Теги:   Запорожская область Ядерная угроза Запорожская АЭС Энергодар Война России против Украины

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