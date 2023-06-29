Угроза подрыва ЗАЭС россиянами: в Запорожье начинаются спецучения 29 июня, 08:29 ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Запорожье и районе начинаются командно-штабные учения, их цель — слаживание действий всех служб в случае реальной угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на ЗАЭС.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Юрий Малашко в Telegram в четверг, 29 июня.

«Начинаются командно-штабные учения с органами управления и силами гражданской защиты Запорожской области», — говорится в сообщении.

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По его словам, тренировка будет проходить на территории города Запорожье и Запорожского района.

«Возможны временные ограничения движения на отдельных участках. Просим граждан сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к некоторым неудобствам!», — добавил он.

Малашко заявил, что целью мероприятия является слаживание действий всех служб в случае реальной угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на ЗАЭС.

«Обращаем внимание, что ситуация контролируемая, поэтому просим граждан воздержаться от чрезмерного информационного внимания к проведению тренировок», — сказано в сообщении.

Инфографика: NV

25 июня руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ими Запорожской АЭС. Возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее говорил, что подрыв Каховской ГЭС угрожает работе ЗАЭС. По его словам, есть риск остаться без необходимого уровня воды для охлаждения реакторов уже через несколько недель. 15 июня он сказал, что ситуация на ЗАЭС «серьезная», но ее пытаются «стабилизировать».

В Энергоатоме сообщали, что, несмотря на подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами, ситуация вокруг Запорожской АЭС остается контролируемой, воды в пруду-охладителе достаточно для обеспечения потребностей станции.