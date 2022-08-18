«Угроза обстрела в День Независимости очевидна». РФ концентрирует у украинских границ ракеты С-300 — СтратКом ВСУ

18 августа, 13:24
Зенитно-ракетный комплекс С-300 (Фото:George Chernilevsky/Википедия)

Зенитно-ракетный комплекс С-300 (Фото:George Chernilevsky/Википедия)

Россия концентрирует у границ с Украиной и на оккупированных территориях большое количество военной техники. В частности, транспортно-пусковые контейнеры с управляемыми зенитными ракетами для С-300.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ в своем Telegram.

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В Страткоме предупредили, что угроза массированного обстрела территории Украины, по меньшей мере, ракетами С-300, на День Независимости очевидна.

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В начале августа из Улан-Удэ вышел эшелон с боеприпасами в составе 28 вагонов с ракетами для ЗРК С-300 в количестве 32 ЗУР. В границу с Украиной эшелон ориентировочно прибудет в 20-х числах.

К середине августа из арсенала комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов в Котово изъято более 120 контейнеров с ракетами к ЗРК С-30.

В районе Джанкоя оккупанты кладывали около 440 ТПК в ЗРК С-300. Однако после инцидента, недавно произошедшего там, пока трудно сказать, были ли эти ТПК уничтожены полностью, частично или вообще нет.

Кроме того, в ВСУ отмечают, что концентрация ракет для С-300 происходит и в Зябровке. ( Беларусь) в 22 километрах от границы с Украиной. Там общее количество ТПК превышает 60 единиц.

Ранее Белорусские Гаюны в Telegram сообщали, что российские оккупанты активно перекидают в Беларусь ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.

Вечером 9 августа в аэропорту Гомель сел российский Ил-76 и улетел через полтора часа. Активисты предположили, что борт доставил очередную партию ракет, потому что вскоре после этого в направлении трассы М8 из Гомеля заметили подъемный кран и два трала с ракетами для С-300/400.

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Теги:   ЗРК С-300 Война России против Украины

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