«Пока не наступление, а разведка боем». Гайдай рассказал об обстановке в районе Кременной 7 февраля, 09:37 Оккупанты готовят наступление в районе Кременной (Фото:Радио Свобода)

Войска РФ еще на наступают в районе Кременной Луганской области, но проводят разведку боем.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram.

«Россияне постоянно пытаются атаковать со стороны Кременной. Это еще не то наступление, о котором сейчас много говорят, а скорее разведка боем. Они пытаются найти слабые места в нашей обороне и там уже потом дали будут пытаться развивать успех», — пояснил он.

Видео дня

Гайдай подчеркнул, что силы обороны Украины полностью контролируют ситуацию, которая там сложилась. Украинские военные владеют информацией о маневрах и резервах армии РФ на этом участке.

При этом главной угрозой глава Луганской ОВА назвал количество противника. ПО его словам, РФ подтягивает огромное количество новомобилизованных.

В то же время из-за проводимой оккупантами разведки боем они несут значительные потери в Луганской области.

Ранее Гайдай говорил, что новое наступление оккупационных войск РФ в области можно ожидать в любой день после 15 февраля.

В украинской разведке сообщали, что войска РФ могут пойти в новое наступление в Донецкой, Луганской и Запорожской области.

По данным Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что новое наступление армии РФ в феврале-марте 2023 года, позволит оккупантам перехватить инициативу у ВСУ. При этом он настроен вести войну против Украины многие годы.